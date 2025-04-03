الجاردين تحذر: حرب ترامب الجمركية سترفع الأسعار وتتسبب في فوضى للأعمال

وكالات- منال المصري:

حذرت صحيفة الجاردين البريطانية من ارتفاع الأسعار وفوضى في الأعمال بسبب جدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أغلب دول العالم.

في خطاب دونالد الصاخب والمُعتاد من العبارات المتشابكة يوم الأربعاء في حديقة البيت الأبيض، عرض ترامب خططًا لفرض ضرائب استيراد شاملة تتراوح من 10% إلى أكثر من 40%.

وعد الرئيس بـ "التحرير"، لكن التأثير الفوري من المرجح أن يكون ارتفاع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين وزيادة عدم اليقين للشركات، مما يفاقم تباطؤًا اقتصاديًا قد يكون بالفعل في طور الحدوث.

خارج الجدار، ستتأثر الدول حسب مدى اعتماد اقتصاداتها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، ومدى تعرضها للنظام التجاري العالمي بالنسبة للبعض، من المحتمل أن يكون التأثير مدمرًا.

ستكون المملكة المتحدة مرتاحة لأن التعريفات المفروضة عليها ستقتصر فقط على الحد الأدنى البالغ 10% بعد حملة كير ستارمر، وقد تكون دول الاتحاد الأوروبي قد خافت من أن تصل التعريفات إلى أكثر من 20%.

أما بعض الدول، فقد حدد ترامب لها معدلات أعلى بكثير: 46% لفيتنام، 49% لكمبوديا، و29% لباكستان، على سبيل المثال.

من الصعب التنبؤ بالآثار الدقيقة للتعريفات الجمركية على هذا النطاق التاريخي.

أحد العوامل هو كيفية استجابة الاقتصادات المنافسة: عادةً ما تجعل التعريفات الانتقامية الوضع السيئ أسوأ، رغم أنها قد تكون منطقية سياسيًا على المدى القصير (انظر إلى تصنيفات مارك كارني في كندا).

سؤال آخر هو ما إذا كان الدولار قد يرتفع، مما قد يخفف من أثر الضربة على المستوردين الأمريكيين.

قد يحد ذلك من تأثير زيادة الأسعار، التي من المتوقع أن ترتفع عادةً عندما يزيد تكلفة استيراد المنتجات والمواد.

التحدي الرئيسي في تقييم التأثير الفعلي للخطط هو أن بيان ترامب لم يكن نهاية فترة عدم اليقين الاقتصادي العميق الذي بدأ عندما وصل إلى البيت الأبيض – بل على العكس.

بدلاً من ذلك، أطلق ترامب بداية مرحلة جديدة من الفوضى التي يصعب التنبؤ بها، حيث سترد الحكومات بالتعريفات العقابية الخاصة بها، في نفس الوقت الذي تتفاوض فيه بشدة للحصول على استثناءات.

كما هو الحال في المملكة المتحدة، حيث يأمل الوزراء في التوصل إلى "اتفاق اقتصادي" يتضمن تحفيزات لشركات التكنولوجيا الكبرى الأمريكية وخفض التعريفات على واردات الغذاء، من المحتمل أن يكون لهذه المفاوضات تبعات اقتصادية خاصة بها.

ولا يزال من غير الواضح مدى استعداد ترامب للانصياع للإقناع.

من ناحية، يبدو أنه يستمتع بعرض استخدام التعريفات لتحقيق تنازلات سياسية، والتي يمكنه أن يصورها كصفقة رابحة.

وقد جادل مراقبو ترامب في بعض الأحيان بأن الانخفاض الدراماتيكي في أسعار الأسهم قد يدفع الرئيس للتراجع عن النسخة الأكثر قسوة من السياسة.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أكدت يوم الثلاثاء أن "وول ستريت ستظل بخير" نتيجة لحزمة التعريفات.

لكن في لحظات أخرى، بدا أن ترامب يقترح أن بعض التقلبات في السوق قد تكون جزءًا من الخطة.

وقال في مقابلة حديثة مع "فوكس نيوز": "هناك فترة انتقالية، لأن ما نفعله ضخم للغاية"، كما رفض استبعاد احتمال حدوث ركود.

هناك أيضًا مسألة صغيرة تتعلق بالإيرادات التي تأمل الإدارة في جمعها من التعريفات، والتي ترغب في استخدامها لتمويل تخفيضات الضرائب.

وقد اقترح مستشار التجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، أن الرسوم الجمركية قد تجلب ما يصل إلى 600 مليار دولار (460 مليار جنيه إسترليني) سنويًا: وهو أمر لا يتماشى مع تقديم استثناءات لكل اقتصاد رئيسي يطرق الباب.

التراجع عن هذه التعريفات سيضعف أيضًا أحد أهداف ترامب المتناقضة أحيانًا: إقناع الشركات بإنشاء وظائف تصنيع جديدة داخل جدار التعريفات.

كما أشار الخبراء التجاريون الذين كانوا في حالة من الارتباك في الفترة التي سبقت ما سماه ترامب "يوم التحرير"، ومن المرجح أن يستمروا في القول بعد خطابه في حديقة الورود، فإن التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك يكاد يكون مستحيلًا.

كل هذا يخلق مستوى مقلق من عدم اليقين – وهو أمر يكرهه كل من المستهلكين والشركات.

فقد تراجعت مقاييس الثقة في المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد بالفعل. جنبًا إلى جنب مع الأسابيع من العناوين التي تتحدث عن خطط التعريفات الغامضة، يبدو أن عشرات الآلاف من فقدان الوظائف الحكومية المفاجئة التي قامت بها "وزارة الكفاءة الحكومية" لإيلون ماسك لن تكون قد ساعدت في تحسين الأجواء.

وفي قاعات مجالس الإدارة، قد يكون من غير المحتمل أن يتردد المديرون التنفيذيون في المضي قدمًا في استثمارات كبيرة – مثل إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة كما يأمل ترامب – عندما يكون من غير الواضح مدى استمرار التعريفات.

مهما كانت الآفاق المتوسطة الأجل للوظائف والمصانع التي "تعود بقوة" إلى الولايات المتحدة، كما توقع ترامب، فإن ما يسمى بـ "الركود الترامبي" يبدو الآن أكثر احتمالًا من "العصر الذهبي" الذي وعد به.

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