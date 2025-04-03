تحقق محتوى.. ادعاءات ترامب الكاذبة بشأن الرسوم الجمركية

كتب- مصراوي:

قدمت "سي إن إن" تدقيقا لبعض الحقائق حول بعض تصريحات ترامب بشأن الدوافع لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم.

وأطلق الرئيس دونالد ترامب سلسلة من الادعاءات الكاذبة حول الرسوم الجمركية والتجارة - معظمها سبق أن أطلقه - في خطابه يوم الأربعاء الذي أعلن فيه عن مجموعة شاملة من الرسوم الجمركية العالمية، وفق ما نشره موقع سي إن إن اليوم.

رسوم الألبان الكندية

أشار ترامب، محقًا، إلى أن كندا تفرض رسومًا جمركية تتجاوز 250% على بعض منتجات الألبان الأمريكية.

ومع ذلك، ادعى زورًا أن "أول كرتونة حليب صغيرة" تُصدّر إلى كندا تُباع "بسعر منخفض جدًا"، ثم "يصل السعر بعد ذلك إلى 275%، أو 300%".

وقدم دونالد ترامب بعض الادعاءات المضللة حول تعريفات كندا على منتجات الألبان.

ومن الصحيح أن كندا تفرض تعريفات عالية على بعض منتجات الألبان، لا سيما بموجب نظام إدارة العرض الخاص بها، الذي يهدف إلى حماية المزارعين المحليين من المنافسة الأجنبية.

ومع ذلك، فإن ادعاء ترامب بأن "أول علبة حليب صغيرة" تُباع بسعر منخفض للغاية ثم تزداد التعريفات لتصل إلى 275% أو 300% غير دقيق من حيث السياق.

إن هيكل التعريفات الجمركية لمنتجات الألبان في كندا لا يطبق معدل 275% إلى 300% على جميع المنتجات أو على الشحنات الأولى، كما أشار الرئيس.

بدلاً من ذلك، فإن التعريفات الأعلى تنطبق عادة على أنواع معينة من منتجات الألبان التي تتجاوز الحصة المقررة لكندا، التي تحد من كمية المنتجات المستوردة التي يمكن أن تتمتع بتعريفات منخفضة.

على سبيل المثال، تواجه منتجات مثل مساحيق الحليب، والأجبان، والزبدة هذه التعريفات المرتفعة عندما يتم استيرادها بكميات تتجاوز الحصة المقررة.

من المهم ملاحظة أن هذه التعريفات لا تنطبق على جميع صادرات الألبان من الولايات المتحدة بشكل فوري، بل هي مرتبطة بفئات وكميات معينة من الواردات، وهو أمر أكثر تعقيدًا مما قدمه ترامب في خطابه.

في الواقع، ضمنت كندا عشرات الآلاف من الأطنان من الحليب الأمريكي المستورد سنويًا، وليس مجرد علبة حليب واحدة، ستكون خالية من التعريفات الجمركية تمامًا؛ حيث تنازلت كندا عن مستوى معين من الوصول الخالي من التعريفات إلى سوق الألبان لديها كجزء من اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA) التي تفاوضت عليها إدارة ترامب الأولى.

كما أن ترامب لم يذكر شيئًا تعترف به صناعة الألبان الأمريكية: الولايات المتحدة لا تصل إلى الحد الأقصى المسموح به من الصفر في التعريفات الجمركية لأي فئة من فئات منتجات الألبان المصدرة إلى كندا، لذلك لا يتم تطبيق التعريفات الكندية؛ فيما يتعلق بالحليب على وجه الخصوص، فإن الولايات المتحدة ليست حتى قريبة من نصف الحصة الخالية من التعريفات. (هناك نقاش نشط بين الولايات المتحدة وكندا حول سبب ابتعاد الولايات المتحدة عن الحد الأقصى، حيث يلوم كل طرف الآخر. بغض النظر عن من هو على صواب، فإن التعريفات لا تؤثر على الحليب الأمريكي.)

لقد تجاهل ترامب بشكل متكرر الحقائق الأساسية حول تعريفات الألبان الكندية.

العجز التجاري الأمريكي مع كندا

قال ترامب، مدعيًا "نحن ندعم العديد من البلدان"، بشكل غير صحيح إن "العجز التجاري مع كندا قريب من 200 مليار دولار سنويًا".

لقد استخدم ترامب مرارًا هذا الرقم البالغ 200 مليار دولار لوصف العجز التجاري مع كندا على وجه الخصوص، والذي في الواقع أقل بكثير من 200 مليار دولار؛ حيث تظهر الإحصاءات الرسمية الأمريكية أن العجز في عام 2024 مع كندا في التجارة بالسلع والخدمات كان 35.7 مليار دولار و70.6 مليار دولار فقط في التجارة بالسلع.

لم يذكر ترامب العجز التجاري بشكل خاص هذه المرة، لكن حتى لو كان ينوي استخدام كلمة "دعم" بشكل أوسع، فإنه لا يوجد أساس لهذا الادعاء.

من يدفع التعريفات الجمركية

كرر ترامب ادعاءه الكاذب المتكرر بأن الولايات المتحدة "جمعت مئات المليارات من الدولارات" من الصين بفضل التعريفات التي فرضها في فترة رئاسته الأولى، مدعيًا أن "الصينيين هم من دفعوا هذه الأموال".

في الواقع، يدفع المستوردون الأمريكيون، وليس المصدرون الأجانب مثل الصين، تكاليف التعريفات الجمركية، وقد أظهرت دراسة تلو الأخرى أن الأمريكيين تحمّلوا الجزء الأكبر من تكلفة التعريفات التي فرضها ترامب في فترته الأولى على الصين؛ ومن السهل العثور على أمثلة محددة لشركات قامت بتمرير تكاليف التعريفات إلى المستهلكين الأمريكيين.

التعريفات الجمركية السابقة على الصين

كرر ترامب ادعاءه الكاذب المتكرر بأن الصين "لم تدفع 10 سنتات لأي رئيس آخر" من التعريفات الجمركية قبل فترة رئاسته.

بخلاف حقيقة أن المستوردين الأمريكيين هم من يدفعون التعريفات، كانت الولايات المتحدة في الواقع تحقق مليارات الدولارات سنويًا من العوائد من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية قبل أن يتولى ترامب منصبه.

في الواقع، فرضت الولايات المتحدة تعريفات على الواردات الصينية منذ عام 1789. الرئيس السابق باراك أوباما فرض تعريفات إضافية على السلع الصينية.

ثروة الولايات المتحدة

بينما كان يروج لفوائد التعريفات الجمركية المفترضة، إدعى ترامب أن "الولايات المتحدة كانت من حيث النسبة أغنى مما كانت عليه في أي وقت مضى" بين عامي 1789 و1913، عندما كانت التعريفات تشكل نسبة أكبر من الإيرادات الفيدرالية قبل إصدار قانون عام 1913 الذي أعاد فرض ضريبة الدخل الفيدرالية.

لم يوضح ترامب ما الذي يعنيه بـ "أغنى من حيث النسبة"، لكن وفقًا للمقاييس المعتادة، فإن الولايات المتحدة أغنى بكثير اليوم مما كانت عليه في أوائل القرن العشرين وما قبله. فالناتج المحلي الإجمالي للفرد اليوم أعلى بكثير من أي وقت مضى.

قال دوغلاس إيروين، أستاذ الاقتصاد في كلية دارتموث والذي يدرس تاريخ السياسة التجارية الأمريكية، في فبراير بعد أن أدلى ترامب بتصريحات مماثلة، إنه إذا كانت تصريحات ترامب غير واضحة تُفسر على أنها تشير إلى الدخل الفردي.

كما "يتعامل الاقتصاديون عادة"، فإن هذا "غير صحيح بشكل واضح"، حيث إن "الدخل الفردي الحقيقي ومستويات المعيشة أعلى بكثير اليوم من الماضي إنه أمر جيد أن يكون لديك الصرف الصحي الداخلي والمياه الجارية، وليس المراحيض الخارجية، إلخ.

وأشار إيروين حينها إلى أنه من الممكن أن يكون ترامب قد كان يشير إلى كيف أن الحكومة الفيدرالية بعد الحرب الأهلية "كانت تدير فائضًا في الميزانية بشكل مستمر ودفعت تقريبًا الدين الوطني"، حيث "يبدو أنه يرى أن الحكومة التي تجمع أموالًا أكثر مما تنفق تجعل البلاد غنية." لكن إيروين أضاف أن "الفوائض المالية الكبيرة لا تجعل الدولة غنية بالضرورة."

التضخم في عهد بايدن وترامب

ادعى ترامب بشكل غير صحيح أن الولايات المتحدة تحت رئاسة جو بايدن كانت تشهد "أعلى" مستوى للتضخم "في تاريخ بلادنا". كان يمكن لترامب أن يقول بشكل عادل إن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة قد وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في يونيو 2022، عندما كان 9.1%، ولكن ذلك لم يكن قريبًا من الرقم القياسي على الإطلاق البالغ 23.7%، الذي تم تسجيله في عام 1920. (ثم انخفض المعدل بشكل كبير. وفي آخر شهر كامل في عهد بايدن، ديسمبر 2024، كان التضخم 2.9%؛ وكان 3% في يناير 2025، وهو شهر جزئي تحت إدارة بايدن وجزئي تحت إدارة ترامب.)

كما إدعى ترامب أنه كان "لا يوجد تقريبًا تضخم" خلال رئاسته الأولى.

قد يكون قد ترك لنفسه مساحة للمراوغة باستخدام كلمة "تقريبًا"، لكن من الجدير بالذكر أن هناك تضخمًا خلال سنواته الأربع الأولى في المنصب؛ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تقارب 8% من بداية تلك الرئاسة إلى نهايتها. وكان التضخم السنوي في الشهر الذي ترك فيه المنصب، يناير 2021، 1.4%.

أسعار البنزين

قال ترامب، مدعيًا أنه قد خفض الأسعار "إلى حد بعيد" منذ توليه منصبه مرة أخرى في أواخر يناير، إن "البنزين أصبح أقل من 3 دولارات".

هذا صحيح في بعض أجزاء البلاد، ولكن المتوسط الوطني للبنزين العادي في اليوم الذي تحدث فيه كان حوالي 3.24 دولار للغالون، وفقًا للبيانات التي نشرتها AAA – وهو أعلى من يوم تنصيب ترامب، عندما كان المتوسط الوطني لـ AAA حوالي 3.12 دولار.