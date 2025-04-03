ترامب يشترط 3 طلبات من أي دولة للنجاة من حربه الجمركية

كتبت- آية محمد:

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 3 شروط لرفع الرسوم الجمركية عن أي دولة. وقال ترامب في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض الأربعاء في "يوم التحرير" الأمريكي: "من يتصل بي من القادة للتفاوض بشأن التعريفات سوف أطلب منه شراء منتجات أمريكية ورفع القيود التجارية وعدم التلاعب بسعر صرف عملة بلاده".

وفي كلمته، أعلن ترامب فرض تعريفات جمركية متبادلة على ما يقرب من 200 دولة وجزيرة ومنطقة، لافتاً إلى أن حدها الأدنى سيكون 10%، فيما بلغ أقصاها 46% على فيتنام.

وحذرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، من أن تبادل الشركاء التجاريين فرض الرسوم مع الولايات المتحدة، يهدد "بإثارة حرب تجارية عالمية مترامية الأبعاد". وتوقع خبراء ومؤسسات دولية أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ركودا كبيرا الفترة القادمة. ورجحوا أن تؤدي رسوم ترامب لتغيير كبير في خارطة الاقتصاد العالمي، وتوقعوا تعاونا أكبر بين الصين وأوروبا على حساب أمريكا.

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