رسوم ترامب الجمركية.. هل تشعل الحرب التجارية وكيف تتأثر مصر؟- تغطية شاملة

كتب- مصراوي:

لم يكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن جولته الثانية من حرب الرسوم الجمركية، التي عصفت هذه المرة بأكثر من 200 دولة فيما وصفه ترامب بـ"يوم التحرير" الأمريكي، حتى اشتعلت ردود الفعل الغاضبة من مختلف دول العالم وعلى رأسها الصين والاتحاد الأوروبي.

ولتنفيذ رؤيته الاقتصادية لانتشال الاقتصاد الأمريكي من حال الطوارئ، فرض ترامب رسوما جمركية على جولتين الأولى شملت بعض الدول مثل كندا والمكسيك والصين، قبل أن يعصف الطوفان الجديد بدول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بلغت أكثر من 200 دولة وجزيرة وإقليم، وشملت فرض رسوم تبدأ من 10% وتصل إلى 49%.

وتوقع خبراء أن تؤدي رسوم ترامب لتغيير كبير في خارطة الاقتصاد العالمي، مرجحين تعاونا أكبر بين الصين وأوروبا على حساب أمريكا.

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ما سبب عدم إدراج روسيا ضمن الدول المستهدفة بالرسوم الجمركية؟

ترامب يبرر: لماذا فرض رسومه؟

بالتزامن من "قرارات يوم التحرير"، أعلن ترامب، حالة الطوارئ في البلاد بسبب الوضع الاقتصادي والعجز التجاري، وفقا لوثائق تم توزيعها في البيت الأبيض.

وجاء في تلك الوثائق: "أعلن رئيس الولايات المتحدة اليوم أن التجارة الخارجية والسياسات الاقتصادية خلقت حالة طوارئ وطنية، تفرض بموجبها رسوم جمركية انتقامية لتعزيز المكانة الاقتصادية للولايات المتحدة وحماية العمال الأمريكيين".

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ترامب يُعلن حالة الطوارئ في أمريكا بسبب الوضع الاقتصادي

مبررات ترامب لم يصدقها حتى الداخل الأمريكي، وفندت صحف أمريكية الحجج التي ساقها الرئيس الأمريكي. وسريعا، بدأت التحركات العالمية للرد على قرارات ترامب والتصدي لها. وتوعدت كندا وأوروبا والصين وعدة دول بالرد على حرب رسوم ترامب.

تحركات التصدي لرسوم ترامب لم تقتصر على الخارج، ففي داخل أمريكا، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي فجر اليوم الخميس، تشريعا من شأنه إنهاء الرسوم الجمركية الجديدة على كندا، بعد ساعات فقط من كشف الرئيس دونالد ترامب عن مجموعة من الرسوم الجديدة واسعة النطاق.

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هل تشتعل الحرب التجارية؟

حذرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الأربعاء، من طوفان رسوم ترامب الجمركية، مؤكدة أن تلك الرسوم المتبادلة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تهدد "بإثارة حرب تجارية عالمية مترامية الأبعاد".

التأثيرات الخطيرة لن تتوقف على العالم، وتوقع خبراء ومؤسسات دولية أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ركودا كبيرا الفترة القادمة.

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كيف استقبل الاقتصاد العالمي رسوم ترامب؟

لم يكد ترامب يعلن قراراته، حتى تراجع الدولار ومعه الأسهم الأمريكية، فيما انهارت بورصة طوكيو. وبقي الذهب وحيدا متماسكا مع توقعات بارتفاعه لمستويات قياسية عالميا.

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مصر.. ليست بعيدة عن التأثر برسوم ترامب الجمركية

في ترجمة سريعة لتأثير رسوم ترامب الجمركية، تراجعت كافة مؤشرات البورصة المصرية. وفي حين رأى خبراء اقتصاديون أن مصر لديها أداة لامتصاص الرسوم الجمركية الأمريكية وتقليل تأثيراتها عبر اتفاقية الكويز التي تعفي المنتجات المصدرة عن طريقها من الرسوم الجمركية الأمريكية. حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من تأثر كبير غير مباشر على مصر يتمثل في تقلص عوائد قناة السويس.

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هاني توفيق يكشف: الأثر الأكبر لرسوم ترامب الجمركية على مصر

أول رد فعل على رسوم ترامب.. انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم

3 شروط من ترامب لرفع الرسوم الجمركية عن أي دولة

في كلمة "يوم التحرير"، حدد ترامب 3 شروط لرفع الرسوم الجمركية عن أي دولة. وقال: "من يتصل بي من القادة للتفاوض بشأن التعريفات سوف أطلب منه شراء منتجات أمريكية ورفع القيود التجارية وعدم التلاعب بسعر صرف عملة بلاده".

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ترامب: من سيتفاوض معي من قادة الدول بشأن التعريفات الجمركية سأطالبه بشراء منتجات أمريكية

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