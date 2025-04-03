ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل، والملوخية، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار البصل، والخيار الصوب، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و21 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 3.5 و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 2 و5 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و30 جنيهًا، بزيادة 14 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و30 جنيهًا، بزيادة 12 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 14 و24 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و9 جنيها، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 11 و25 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

يوسفي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 50 و80 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.