ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور الخميس

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 85 جنيهًا و100 جنيه، بزيادة 25 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 240 و340 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و380 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و130 جنيهًا.