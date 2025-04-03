أول رد فعل على رسوم ترامب.. انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.60% عند مستوى 31835 نقطة، ببداية جلسة اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.15% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %0.25.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.89% عند مستوى 32026 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

وجاء ذلك في أول رد فعل على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50% تحت شعار "يوم التحرير" بهدف سد عجز الميزان التجاري وعودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا.