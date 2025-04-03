هاني توفيق يكشف: الأثر الأكبر لرسوم ترامب الجمركية على مصر

كتبت- منال المصري:

علق هاني توفيق الخبير الاقتصادي على حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أغلب دول العالم وتبعاتها على مصر على مستوى قناة السويس والبورصة المصرية.

وأوضح توفيق في منشور له على صفحته على "فيسبوك"، "جمارك ترامب التي فرضها على العالم كله أمس سوف تطيح بشركات وبورصات كثيرة وأولها بورصة أمريكا نفسها ".

وأضاف "للمتسائلين عن مصر، الأثر السلبي الأكبر سيكون في قناة السويس، للتباطؤ المؤكد في سلاسل الامدادات والتجارة العالمية نتيجة رفع الجمارك".

وأمس أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50% تحت شعار "يوم التحرير" بهدف سد عجز الميزان التجاري وعودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا.

وشملت الرسوم 34% على الصين و32% على تايوان و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام.

كما فرض رسوما جمركية على مصر بنسبة 10% ودول عربية أخرى منها السعودية والإمارات والكويت 10%.

على مدار آخر عامين تراجعت إيرادات قناة السويس إلى أقل مستوى بفعل شن جماعة الحوثيين اليمنية هجمات على سفن الشحن والبضائع بالبحر الأحمر.

وتراجعت إيرادات قناة السويس التي تعد ضمن أهم موارد الدولار الرسمية للبلاد بنحو 60% خلال العام الماضي.

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