كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر الأربعاء، بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، وبحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5052 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4420 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3789 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2947 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2105 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 157118 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 35360 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.38 % إلى نحو 3125 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.