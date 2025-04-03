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بعد فرض الرسوم الجمركية.. انهيار في أسعار بورصة طوكيو الأكبر بآسيا

03:36 ص الخميس 03 أبريل 2025

بورصة طوكيو

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وكالات

افتتح التداول في بورصة طوكيو الأكبر في آسيا، بانهيار في الأسعار في ظل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم الاستيراد التي ستصل إلى 24% بالنسبة لليابان.

وتراجع مؤشر نيكاي الرئيسي، الذي يعكس تقلبات أسعار أسهم 225 شركة يابانية رائدة، بنسبة 4.4% في بداية التداولات ويبلغ نحو 34138 نقطة، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت المرة الأخيرة التي انخفض فيها مؤشر نيكي إلى ما دون 35 ألف نقطة في أغسطس 2024، عندما تعثرت الأسواق العالمية بسبب مخاوف من الركود الأمريكي.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ستفرض بدءا من منتصف الليل الخميس رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.

وستفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 24% على البضائع المستوردة من اليابان.

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