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مبيعات "الدلتا للسكر" تقفز بنسبة 264% خلال الربع الأول من العام.. فما الأسباب؟

03:55 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

شركة الدلتا للسكر

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كتبت- أمنية عاصم:
أعلنت شركة الدلتا للسكر عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 264% لتسجل 2.16 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 593.8 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام 2024؛ وفقًا لنتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 315 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 216.7 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2024، بنسبة نمو 45%.

وأرجعت الشركة أسباب الزيادة في صافي الربح إلى زيادة الكميات المباعة من السكر بجانب زيادة كمية تفل البنجر المباعة..
وتأسست شركة الدلتا للسكر، كشركة مساهمة مصرية في جمهورية مصر العربية، في الأول من يناير عام 1978م. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1992. متخصصة في إنتاج السكر من البنجر.

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