طلعت مصطفى تقترب من التعاقد على مشروع جديد بالعراق بمبيعات 17 مليار دولار ودخل سنوي 1.5 مليار دولار

إعلان تحريري

كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن بعض المؤشرات المالية لمشروعها الجديد في العراق، والذي وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، حيث يمتد المشروع على مساحة 14 مليون متر مربع في جنوب غرب بغداد، ويتوقع أن يحقق إجمالي مبيعات في حدود 17 مليار دولار أمريكي، ودخل سنوي متكرر يتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي سنويا عند اكتماله.

تستهدف مجموعة طلعت مصطفى، من مشروعها الجديد في العراق، تعزيز قدرات المجموعة في مجال توليد العملات الأجنبية واسترداد محفظة الدخل، والتحوط من عوائد المستثمرين ضد تقلبات العملة المحلية، وترسيخ مكانة المجموعة كمصدر رائد للخدمات العقارية والسياحية في المنطقة

أما بالنسبة للتفاصيل الإنشائية للمشروع، فإنه سيحتوى على حوالي 45 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، ويوفر مساكن عالية الجودة وبنية تحتية وخدمات متميزة، مع التركيز على الاستدامة والتقنيات الذكية، ليحاكي النموذج المجتمعي الناجح والمختبر جيدًا والذي ابتكرته المجموعة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية. ويتماشى هذا التوسع في العراق والأسواق الإقليمية الأخرى مع رؤية المجموعة نحو التوسع في تواجدها الإقليمي.

وتتوقع المجموعة، أنها ستحصل على الأرض من السلطات العراقية بحلول نهاية العام بمجرد اكتمال المفاوضات، على أن يتم تنفيذ المشروع من خلال شركة طلعت مصطفى للتطوير العقاري بالسعودية، الذراع السعودي للمجموعة للاستفادة من نجاحها في الرياض، حيث تم إطلاق مدينة ذكية متعددة الاستخدامات مستدامة تبلغ مساحتها 10 ملايين متر مربع العام الماضي، وجذبت اهتماما غير مسبوق من العملاء السعوديين.