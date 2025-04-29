ارتفاع الأرز والدقيق والمكرونة اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)





كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الأرز، والدقيق، والسكر، والمكرونة، والعدس، و زيت الذرة، واللحوم، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار الجبن الرومي والمسلي الصناعي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 61.67 جنيه، بتراجع 79 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ : 26.67 جنيه، بزيادة 2.43 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 89.95 جنيه، بتراجع 73 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 37.12 جنيه، بزيادة 4.32 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.33 جنيه، بزيادة 1.48 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 62.9 جنيه، بزيادة 1.4 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.96 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.37 جنيه، بزيادة 2.12 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.27 جنيه، بزيادة 3.25 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.01 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الأرز السائب: 27.93 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.61 جنيه، بتراجع 71 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 134.04 جنيه، بزيادة 8.32 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 270.21 جنيه، بتراجع 3.51 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.92 جنيه، بزيادة 73 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 97.09 جنيه، بتراجع 5.43 جنيه.