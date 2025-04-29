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السويدى إليكتريك توضح حقيقة إنشائها محطات في مجال الطاقة بالعراق

12:34 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

السويدي إليكتريك

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السويدي اليكتريك، أنها مازالت في نطاق الدراسة فيما يتعلق بالخبر المنشور بعنوان " إنشاء الشركة محطات في مجال الطاقة بالعراق" .

وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة، فإنها توضح أن الأمر لا يتعدى نطاق الدراسة وأنه لم يتم التوقيع على مشاريع صناعية في العراق.

وأكدت الشركة أنه لم يتم الوصول إلى قرار نهائي بعد، حيث أنها تؤكد على التزامها بالإفصاح عن أي اخبار جوهرية وفقًا لقواعد الإفصاح الخاصة بالشركة المقيدة بالبورصة المصرية.

وتأسست شركة السويدي إليكتريك عام 2005، وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006. ومتخصصة في العمل كمزود لحلول الطاقة والحلول الرقمية والبنية التحتية. وتعمل الشركة في خمسة قطاعات أعمال رئيسية: الأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية والهندسة والبناء والبنية التحتية الذكية واستثمارات البنية التحتية.

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السويدى إليكتريك العراق محطات في مجال الطاقة
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