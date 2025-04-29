مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار ومركز طشقند للوساطة بجمهورية أوزبكستان

كتبت- منال المصري:

استقبل مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة وفداً رفيع المستوى من مركز طشقند للوساطة بجمهورية أوزبكستان، في إطار جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات المؤسسية.

وشهدت الزيارة تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات في مجالات الوساطة وتسوية المنازعات، كما تم اصطحاب الوفد الأوزبكي في جولة تفقدية للتعرف على منظومة العمل داخل الهيئة وآليات تقديم الخدمات للمستثمرين.

واختُتمت الزيارة بتوقيع دكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وديوربيك كيمسينوف، مدير مركز طشقند لتسوية المنازعات الاستثمارية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار في البلدين.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات فيما يخص تحسين بيئة الأعمال، والتوسع في جهود الوساطة باعتبارها الحل الأكثر كفاءة والأقل كلفة لتسوية النزاعات الاستثمارية.

ومن المخطط أن يتعاون المركزان في تنظيم ورش عمل وإعداد برامج تدريبية مشتركة للعاملين في منظومة الوساطة في مصر وأوزبكستان، وتوفير الدعم الفني لتطوير الكفاءة في حل النزاعات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول التطورات التشريعية والإجرائية المتعلقة بأنشطة الوساطة في كلا البلدين.