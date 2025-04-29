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ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:55 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الأسمنت والحديد الاستثماري في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفض سعر طن حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38577.82 جنيه، بزيادة 230.96 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39804.49 جنيه، بتراجع 268.79 جنيهٌا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3533.58 جنيه، بزيادة 224.74جنيه.

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أسعار الحديد والأسمنت ارتفاع الأسمنت أسعار مواد البناء
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