

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره خلال منتصف تعاملات الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب في مصر انخفض بنحو 15 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الاثنين، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب بيانات شعبة الذهب والمجوهرات الثمينة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5458 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4775 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4093 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3184 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2274 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 169737 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38200 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.21 % إلى نحو 3279 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.