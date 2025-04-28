رئيس وحدة المشاركة: اجتماع مرتقب لمناقشة طرح 9 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص

كتبت- منال المصري:

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة للقطاع الخاص بوزارة المالية، إنهم طلبوا باجتماع مع اللجنة العليا لشؤون الشراكة مع القطاع الخاص خلال الأسابيع المقبلة لعرض طرح 9 مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.



وأوضح خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية اليوم أن المشروعات المخطط مناقشتها في مجالات مختلفة تضمن الكهرباء والمحولات وتوزيع الكهرباء والصرف الصحي والصرف الصناعي.

وأشار حنورة إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات سيتم تحديدها بعد الانتهاء من موافقة واللجنة ودراسة كل مشروع.

وأكد أن العام المالي الحالي تضمن تنفيذ 10 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص تم تنفيذ منهم 6 مشروعات وجاري طرح باقي ال4 مشروعات خلال الفترة المقبلة.