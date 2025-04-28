انخفاض أسعار البطيخ بنسبة 50% بسبب وفرة المعروض بالأسواق

كتبت- دينا كرم:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية "لمصراوي"، إن أسعار البطيخ في الأسواق شهدت تراجعًا بنسبة تتراوح بين 40% و50% مقارنة بالفترة الماضية.

وأضاف النجيب أن سعر البطيخة الواحدة انخفض من 250 جنيهًا إلى ما بين 70 و120 جنيهًا، بحسب الوزن الذي يتراوح عادةً بين 6 و8 كيلو جرامات، وهي الأوزان الأكثر طلبًا بين المستهلكين بسبب مناسبتها لاحتياجات الأسر.

وأشار النجيب، إلى أن زيادة الإنتاج مع بداية تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة ساهمت في زيادة المعروض بالأسواق، مما أدى إلى تراجع الأسعار.

وأضاف: "الأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاض خلال شهر أو شهرين مع زيادة الإنتاج ودخول مزيد من المحصول إلى الأسواق".

ولفت النجيب إلى أن موجة ارتفاع الأسعار السابقة كانت بسبب برودة الطقس خلال الفترة الماضية، والتي أثرت سلبًا على الإنتاج وكمياته، وبالتالي أدت إلى ارتفاع الأسعار نتيجة قلة المعروض.

وأكد نائب رئيس الشعبة أن أسعار البطيخ وغيرها من الخضروات والفاكهة تخضع بشكل مباشر لآليات العرض والطلب، قائلاً: "كلما زاد الإنتاج، يقابله انخفاض تلقائي في الأسعار".

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