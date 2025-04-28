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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:10 م الإثنين 28 أبريل 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.50% عند مستوى 32015 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

صعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.36% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 39.2 مليون جنيه، سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 256.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 296.04 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.68% عند مستوى 31855 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

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البورصة المصرية تعاملات المستثمرين EGX30
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