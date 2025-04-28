طلعت مصطفى تتفاوض لإنشاء مدينة إدارية بالعراق باستثمارات 15 مليار دولار

كتبت- منال المصري:

كشف سالار محمد أمين نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، عن وجود مفاوضات في مراحلها النهائية مع مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري لإنشاء مدينة إدارية في العراق بالتعاون مع مستثمرين آخرين.

وأوضح في تصريحات صحفية خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن المدينة الإدارية تقع تقريبا على مساحة 35 مليون متر مربع بحجم استثمارات إجمالية بين نحو 10 إلى نحو 15 مليار دولار.

وأشار سالار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى ستكون المطور العام للمشروع بما لديها من خبرة وريادة في التطوير العقاري بمصر وخارج مصر.