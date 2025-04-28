إعلان

طلعت مصطفى تتفاوض لإنشاء مدينة إدارية بالعراق باستثمارات 15 مليار دولار

02:38 م الإثنين 28 أبريل 2025

مجموعة طلعت مصطفى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

كشف سالار محمد أمين نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، عن وجود مفاوضات في مراحلها النهائية مع مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري لإنشاء مدينة إدارية في العراق بالتعاون مع مستثمرين آخرين.

وأوضح في تصريحات صحفية خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن المدينة الإدارية تقع تقريبا على مساحة 35 مليون متر مربع بحجم استثمارات إجمالية بين نحو 10 إلى نحو 15 مليار دولار.

وأشار سالار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى ستكون المطور العام للمشروع بما لديها من خبرة وريادة في التطوير العقاري بمصر وخارج مصر.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

طلعت مصطفى سالار محمد أمين الهيئة الوطنية للاستثمار العراق مجموعة طلعت مصطفى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان