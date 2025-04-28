خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والأسمنت والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار الحديد، والفلفل،والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

انخفاض الأرز والعدس وارتفاع الدقيق اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين