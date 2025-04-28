17 ألف جنيه تكلفة توصيل الغاز للمنازل.. فما هي الفئات المستفيدة من الدعم؟

كتبت- دينا كرم:

قال معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك ثلاث فئات مختلفة لعملاء توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد.

وأضاف معتز، أن الفئة الأولى هم مستفيدي مبادرة "حياة كريمة"، ويتم توصيل الغاز لهم مجانًا بالكامل، ضمن مشروع متكامل يستهدف القرى الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح معتز، أن الفئة الثانية عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مشيرًا أن التكلفة الفعلية لتوصيل الغاز تبلغ نحو 17 ألف جنيه، بينما يساهم العميل بمبلغ 5200 جنيه فقط، مع إمكانية تقسيط المبلغ على سبع سنوات بقسط شهري يبلغ 62 جنيهًا.

وأشار إلى أن هذه الفئة تخص مناطق يتم تغذيتها بالغاز لأول مرة، وتتمتع بنسبة إشغال مرتفعة تضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وأوضح أن الفئة الثالثة العملاء غير الخاضعين لمبادرة "حياة كريمة" أو المشروع القومي، مثل الكمباوندات أو المشروعات الفردية، هؤلاء يتحملون تكلفة التوصيل بالكامل، والتي تصل إلى 17 ألف جنيه، دون دعم أو نظام تقسيط.

وأكد عاطف أنه لم يطرأ أي تغيير على سعر توصيل الغاز الطبيعي، والذي يبلغ حاليًا 17 ألف جنيه، موضحًا أن هذه القيمة مرتبطة بشكل رئيسي بسعر الصرف، حيث كانت تكلفة التوصيل 7 آلاف جنيه عام 2022، وارتفعت إلى 11 ألف جنيه في 2023 بسبب تغيرات سعر الصرف، ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه بعد ارتفاع سعر الصرف الأخير في 2024، وذلك مع وجود هامش ربح بسيط جدًا لشركات التوزيع.

وأوضح أن توصيل الغاز للمنازل يعد خيارًا اقتصاديًا وآمنًا على المدى الطويل، موضحًا أن فاتورة الغاز الطبيعي تكون أقل مقارنةً، بشراء أنبوبتين إلى ثلاث شهريًا، بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي أكثر استدامة وأمانًا.

وأشار معتز عاطف إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف توصيل الغاز إلى 1419 قرية، وقد تم حتى الآن الوصول إلى 841 قرية، من بينها 721 قرية تم تأمين الشبكات الداخلية بها.

وأضاف أنه تم الانتهاء فعليًا من توصيل الغاز إلى 621 قرية، ويتبقى 120 قرية لاستكمال العدد المستهدف، وأنه جار العمل على تنفيذ باقي القرى.

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