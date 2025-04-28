سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الاثنين، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب بيانات شعبة الذهب والمجوهرات الثمينة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3163 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4067 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4745 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5423 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 37960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54230 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 168655 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 271150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.21 % إلى نحو 3279 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.