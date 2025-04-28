ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، و السبيط والكاليماري، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 86 و90 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 360 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و350 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 100 و120 جنيهًا.