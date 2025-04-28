فيديو- قبل نهاية تقديم الطلبات.. نصائح الخبير الضريبي "شريف المنير" للأفراد والشركات

كتبت- دينا كرم:

قال شريف المنير، المستشار المالي والخبير الضريبي، إن مهلة تقديم الاقرار الضريبي للأشخاص الطبيعين- الأفراد- يبدأ اعتبارا من أول يوم في العام حتى 31 مارس ويمتد حتى 30 أبريل للأشخاص الاعتبارية- الشركات والمؤسسات- حتى غير الهادفة للربح.

وأشار خلال لقاء مع "مصراوي"، إلى أن المحددات المطلوبة عند تقديم الإقرار الضريبي منها نتائج أعمال العام السابق يتضمن كافة الإيرادات المحققة والمصروفات.

وإذا تم الإفتراض أن بعض التعاملات الخاصة بالممول لم يتم حصرها خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية يسمح له بالتعديل خلال شهر آخر دون وقوع أي غرامات وتجنب الوقوع في مخالفة، وفق المنير.

وأشار إلى أن العروض والتيسيرات الضريبية المقدمة من مصلحة الضرائب توفر حماية لأي أحد تخلف في وقت سابق قبل أن يكون تحت مظلة الضرائب.

قبل نهاية تقديم الطلبات.. نصائح الخبير الضريبي شريف المنير للأفراد والشركات