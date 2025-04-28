ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الطماطم، والكوسة، والباذنجان، والملوخية، والخيار، والجوافة، والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار الفلفل، والبرتقال، واليوسفي، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و 9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و23 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 13 و23 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 13 و19 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي يتراوح بين 22 و40 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و60 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.