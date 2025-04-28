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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-4-2025 مع بداية التعاملات

04:48 ص الإثنين 28 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية خلال تعاملات الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر بحلول التعاملات المسائية خلال تعاملات الأحد، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5440 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4760 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4080 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3174 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2267 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 169204 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38080 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.89 % إلى نحو 3319 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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