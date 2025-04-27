بالتفاصيل.. المصريون أنفقوا 12 مليار جنيه لشراء سلع استهلاكية بأول شهرين من 2025

كتبت- أمنية عاصم:

قفز حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات إلى نحو 11.9 مليار جنيه عن أول شهرين من العام الجاري مقابل 8.71 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة نمو 37.1%، وفق تقرير صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

"التمويل الاستهلاكي" هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن ستة أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.

وارتفع عدد العملاء لقطاع التمويل الاستهلاكي خلال شهري يناير وفبراير 2025 ليتصل لـ 1.5 مليون عميل مقابل 525.4 ألف عميل عن الفترة ذاتها من العام 2024.

أنواع السلع

وفقًا لنوع السلع احتل في الصدارة شراء سيارات ومركبات بنسبة 21.72% ليليها وشراء الأجهزة الكهربائية والالكترونيات جاءت في المركز الثاني بنسبة 17.11% ثم شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية في المرتبة الثالثة بنسبة 15.88%.

ويأتي شراء السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 12.07% وجاءت التمويلات الخاصة بالتشطيبات المنزلية في المركز الذي يليها بنسبة 4.99% ثن شراء الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.59%.