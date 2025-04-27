الشرقية للدخان تدرس رفع أسعار السجائر منتصف مايو.. وأمان: عاملان يحسمان

كتبت- أمنية عاصم:



قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعا منتصف الشهر المقبل؛ لدراسة احتمالات رفع أسعار السجائر والتبغ حسب التغيرات في سعر صرف الدولار وتكلفة استيراد المواد الخام.



وأوضح في تصريحات لـ"مصراوي" أن الهدف من الاجتماع هو بحث مدى الحاجة إلى تعديل أسعار السجائر، بناءً على المتغيرات الأخيرة في تكاليف الإنتاج.

كانت الشركة رفعت أسعار السجائر 4 مرات خلال 2024، آخرها في نوفمبر الماضي حيث رفعت أسعار جميع منتجاتها من سجائر كليوباترا وغيرها من الأصناف بنسب تتراوح بين 8% و12%.

وأشار أمان، إلى أن العوامل الرئيسية التي تؤثر في تسعير السجائر ترتبط بالمواد الخام وسعر الصرف، حيث أن أي تغيير فيهما يؤدي بطبيعة الحال إلى تغير في الأسعار.

خلال الشهر الحالي شهد سعر الصرف تذبذبا صعودا وهبوطا بفعل خروج ودخول جزئي للمستثمرين الأجانب بسبب حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



تكلفة زيادة المحروقات

وأضاف أن ارتفاع أسعار المحروقات يمثل جزءًا من الزيادة في تكلفة المنتج نظراً لاستخدام وسائل النقل في نقل البضائع، لكنه ليس العامل الأساسي الذي يدفع الشركة إلى التفكير في رفع الأسعار.

وأكد أمان، أن أسعار المحروقات تُؤخذ بعين الاعتبار ضمن التكلفة العامة للمنتج، لكنها تظل عاملاً من بين عدة عوامل أخرى تؤثر على قرار التسعير.



كانت لجنة تسعير المواد البترولية أعلنت في أبريل الحالي رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، بواقع جنيهين للمرة الرابعة خلال عام.