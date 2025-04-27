"درايف للتمويل" تستهدف زيادة حجم محفظتها التمويلية بـ60% خلال العام الحالي

كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، إن الشركة تستهدف تحقيق نمو في حجم محفظتها التمويلية بنسبة لا تقل عن 60% خلال العام الحالي.

وأوضح في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الشركة تمتلك حالياً 5 فروع، وتخطط لزيادة عددها إلى 10 فروع بنهاية العام، حيث بدأت بالفعل في تأسيس أول فرع جديد في منطقة القناة ضمن خطتها التوسعية.

وأوضح أسامة، أن الفروع الجديدة ستتوزع على مناطق الدلتا والقناة والصعيد، مشيرًا إلى أن الشركة لا تواجه مخاوف بشأن التوسع في الصعيد، خاصة مع النجاحات التي حققتها شركات التمويل متناهي الصغر هناك، بفضل زيادة الوعي لدى الأفراد.

وأكد أن الشركة تستهدف التواجد بفرع أو فرعين في الصعيد خلال العام الحالي ضمن خطتها لتعزيز انتشارها واقتناص الفرص الواعدة في هذه المناطق.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 8% خلال العام الماضي أثّر سلباً على أداء شركات القطاع، حيث أنه مع معدلات الفائدة المرتفعة أصبح المناخ الاستثماري غير مشجع، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي ستنعكس إيجابيًا على أداء سوق التمويل الاستهلاكي.