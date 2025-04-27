شوكولاتة دبي" تشعل أزمة عالمية في سوق الفستق وترفع أسعاره 35%.. فما القصة؟

كتبت- دينا كرم:

أدت موجة الطلب الهستيري على منتج "شوكولاته دبي"، المكون من الشوكولاتة وعجينة الكنافة المحمصة وزبدة الفستق الحلبي، إلى أزمة غير مسبوقة في أسواق الفستق العالمية، بحسب ما أفادت به "صحيفة فاينانشيال تايمز".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإقبال الجنوني على هذه الوصفة، التي انتشرت بشكل هستيري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب في استنزاف المخزونات المتاحة من الفستق في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع سعره بنحو الثلث خلال عام واحد.

وارتفع سعر الكيلو جرام من الفستق إلى نحو 22 دولارًا، مقارنة بـ17 دولارًا قبل عام فقط، أي بزيادة تقارب 35%.

وتفاقمت الأزمة مع تراجع محصول الفستق في الولايات المتحدة، وهي المصدر الرئيسي لهذا المحصول عالميًا، مما عمق نقص المعروض.

وفي المقابل، شهدت صادرات الفستق الإيراني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا بنسبة 40% خلال الأشهر الستة المنتهية في مارس 2025، وتعد إيران ثاني أكبر منتج للفستق في العالم.

وانتشرت صناعة "شوكلاتة دبي" في عدة دول تحت مسميات وأسعار متنوعة، إلا أن النسخة الأصلية تصنع حصريًا في الإمارات العربية المتحدة، وتباع بسعر يقارب 20 دولارًا للوح الواحد.

وتنتجها شركة فيكس ديزيرت شوكليتير، التي باتت تتلقى حاليًا نحو 100 طلب في الدقيقة الواحدة، مقارنة بـ7 طلبات فقط في الدقيقة سابقًا.

اقرأ أيضًا:

المواد الغذائية: أسعار البيض تواصل الانخفاض بالأسواق

صرف معاشات شهر مايو في هذا الموعد.. ومتى تُطبق الزيادة الجديدة؟