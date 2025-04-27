صرف معاشات شهر مايو في هذا الموعد.. ومتى تُطبق الزيادة الجديدة؟

كتبت- دينا خالد:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر مايو، يوم الخميس المقبل، الموافق أول مايو.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

ويبلغ عدد المستفيدين ما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.

ومن المقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري (رقم 148 لسنة 2019)، والتي تنص على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15% بداية من كل عام مالي، وفقًا للحزمة الاجتماعية الجديدة.