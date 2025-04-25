أسعار الأرز تتراجع 700 جنيه للطن.. ورئيس الشعبة يوضح الأسباب

كتبت- آية محمد:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز شهدت تراجعًا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث انخفض سعر الطن بنحو 700 جنيه.

وأرجع شحاتة هذا الانخفاض إلى زيادة المعروض من الأرز وتراجع الإقبال على الشراء خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شحاتة، أن هناك مخزونًا كبيرًا من الأرز يكفي حتى شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأشار شحاتة، إلى أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يتراوح بين 14700 و15000 جنيه، بينما يتراوح سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بين 16000 و16700 جنيه.

وأضاف شحاتة، أن سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح بين 23000 و24000 جنيه، في حين يبلغ سعر طن الأرز عريض الحبة نحو 27000 و28000 جنيه.

وتوقع رئيس الشعبة استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل وفرة المعروض وتوافر مخزون كبير بالأسواق.

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