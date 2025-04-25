خريطة الأسعار: انخفاض السبيط والذهب واستقرار الحديد واللحوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار السبيط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض السبيط.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار السلع الأساسية اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

المعدن الأصفر يعكس اتجاهه.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف التعاملات