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انخفاض السبيط.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

11:41 ص الجمعة 25 أبريل 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار السبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و350 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 110 و140 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو كابوريا أسعار السبيط
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