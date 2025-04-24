وزير البترول يبحث مع شركة شل خطط التنقيب وتنمية الحقول بالبحر المتوسط

كتبت- دينا كرم:

قام كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة لمقر شركة شل العالمية بلندن وكان في استقباله وائل صوان الرئيس التنفيذي للشركة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت بحث خطط الحفر وتنمية الحقول الخاصة بالشركة بمنطقة البحر المتوسط، والإسراع بتنمية الكشف غرب مينا وخوفو في شمال شرق العامرية.

كما بحث الجانبان سبل الإسراع بتنمية المرحلة الحادية عشر من اتفاقية غرب الدلتا البحرية العميقة.

وتناول الجانبان كذلك مستجدات تنمية حقل أفروديت القبرصي الذي تشارك فيه شركة شل على خلفية الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما بين مصر وقبرص خلال مؤتمر إيجبس 2025 لربط حقلي غاز أفروديت وكرونوس القبرصيين بتسهيلات الإسالة المصرية.

ثم تطرق الجانبان لبحث التعاون المستمر في مصنع الإسالة بإدكو الذي تساهم فيه شركة شل مع شركة بتروناس وتوتال إنرجيز، وأكد الوزير علي جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لرفع جاهزية جميع مرافق نقل وتداول الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وبحث الجانبان تعظيم الاستفادة من مجمع ادكو كتسهيلات تغييز لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال وإعادة ضخها في الشبكة القومية للبلاد كغاز طبيعي في صورته الأصلية، بما يسهم في توفير بنية تحتية متنوعة ومرنة لعمليات استيراد وتصدير للغاز الطبيعي مما يحقق قيمة مضافة لقطاع البترول وشركاء المجمع ويحمل مزايا اقتصادية لمصر.

وبحسب بيان الوزارة اليوم جاء ذلك في إطار زيارته للمملكة المتحدة للمشاركة في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 - 25 أبريل 2025 في العاصمة البريطانية لندن.