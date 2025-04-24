وفد شركة باريك جولد يجري زيارة ميدانية للمواقع التعدينية المختلفة بالصحراء الشرقية

كتبت- دينا كرم:

أجرى وفد شركة "باريك جولد" زيارة ميدانية امتدت لعدة أيام للمواقع التعدينية المختلفة بالصحراء الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية، وبدأت الزيارة بالوصول إلى مدينة الشلاتين، ثم الانطلاق إلى وادي العلاقي لبحث تواجدات خام الذهب بعروق المرو ونطاقات التحول المصاحبة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم جاء ذلك في إطار المحور الثالث لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الخاص بتحقيق انطلاقة بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج القومي، وعلى خلفية اللقاء الأخير الذي جمع بين المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ووفد شركة "باريك جولد" العالمية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وشملت الجولة منجم إيقات، لمتابعة عمليات التشغيل ودراسة التراكيب الجيولوجية المؤثرة، ومنجم أم الطيور الأثري، لمعاينة شواهد الخام وتقييم إمكانات الاستثمار، وكذلك مناطق بيتام وأم شوشوبة وسيجع ووادي مرة وحيمور ومنجم أم جرايات وعنجات وأبو فاس ووادي أم ريلان والعطشان.

خلال الزيارة، عبّر الوفد عن إعجابه بالإمكانات الواعدة للعديد من المواقع، وتم جمع عدة عينات ممثّلة لإجراء الدراسات المعملية التفصيلية، وتأتي هذه الزيارة الهامة تعزيزًا للتعاون بين شركة "باريك جولد" العالمية ووزارة البترول والثروة المعدنية، تمهيدًا لبدء الشركة لأعمال الاستكشاف لمناطق تعدين واعدة.