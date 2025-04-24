تنويه هام بوقف مؤقت لخدمات المحافظ الإلكترونية لهذا السبب

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر بتعرض خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لها إلى وقف مؤقت بداية من مساء اليوم لمدة تصل إلى 5 ساعات بسبب تحديث التوقيت الصيفي.

وخاطبت شركات المحمول "فودافون" و"أورنج"، و"إي آند" و"وي" العملاء عبر رسائل نصية على هواتفهم بتوقف مؤقت لخدمة المحافظ الذكية بسبب التوقيت الصيفي.

وسيبدأ التوقيت الصيفي اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم الجمعة، من خلال تقديم التوقيت الرسمي للدولة بمقدار 60 دقيقة، بحسب ما أكده مجلس الوزراء.

وقالت "إي آند" لعملائها في رسالة نصية على مدار آخر يومين "عميلنا العزيز يرجى العلم أن خدمة إي أند كاش ستكون غير متاحة يوم الخميس الموافق 24 أبريل من الساعة 10:30 مساء ولمدة 5 ساعات و ذلك لتحديث التوقيت الصيفي".

كما أرسلت فودافون لعملائها رسالة نصية:" بنفكرك أن الساعة هتتغير للتوقيت الصيفي وده هيأثر على خدمات فودافون كاش من الساعه 11مساء الخميس 24 أبريل إلى 3 صباح الجمعة 25 أبريل".

وزاد إقبال العملاء خلال آخر 3 سنوات على استخدام المحافظ الذكية بعد ربط سداد فواتير بعض الخدمات من خلال القنوات الرقمية، فضلا عن سهولة وجود سداد المشتريات والتحويلات عبر المحافظ.