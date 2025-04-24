خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد والذهب يصعد

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، البطاطس، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار الجمبري، والبوري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع الجمبري والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الدواجن اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البطاطس .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس