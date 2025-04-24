ما الخطوات الأولى لفتح حساب لتكوين محفظة استثمارية بالبورصة؟.. خبراء يجيبون

كتبت- أمنية عاصم:

يبحث الراغبين في التداول بالبورصة المصرية عن خطوات لبدء التعامل في شراء وبيع الأسهم وتكوين محافظهم الاستثمارية، وأوضحوا خبراء أسواق المال تحدثوا لــ " مصراوي" تلك الخطوات في النقاط التالية بحسب سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، ورشا محسب، مدير عام شركة سفير العالمية لتداول في الأوراق المالية.

1. اختيار شركة سمسرة مرخصة

ابحث عن شركة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، يفضل اختيار شركة لها سمعة جيدة وخدمة عملاء قوية.

وفق التقرير السنوي للبورصة المصرية، يمتلك السوق المحلي نحو 122 شركة سمسرة حيث تسيطر 10 شركات كبرى على نسبة 59.4% من قيم التداول من إجمالي شركات السوق.

2. تحضير الأوراق المطلوبة

تتمثل في صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية)، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، غاز) لتأكيد العنوان.

وفي حالة تقوم الشركات أو الكيانات الاعتبارية، بطلب مستندات إضافية مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

3. زيارة فرع الشركة أو التسجيل أونلاين

ويوجد بعض الشركات التى تقوم بتوفير خاصية التسجيل الإلكتروني، ليتم توقيع عقد فتح حساب التداول وموافقة العميل على الشروط والأحكام.



4. فتح حساب بنكي مرتبط بالتداول (إن وجد):

بعض الشركات تطلب وجود حساب بنكي لتحويل الأرباح أو تغذية الحساب.

5. الحصول على كود موحد (كود بورصة):

يتم استخراج كود موحد للمستثمر من البورصة المصرية، وهو رقم خاص بك كمستثمر في السوق.

6. إيداع أولي لبدء التداول

تقوم بتحويل مبلغ مالي للحساب الاستثماري لدى شركة السمسرة، ويمكن أن تبدأ بمبالغ بسيطة حسب سياسة الشركة.

ولا يوجد حد أدني أو أقصي لفتح الحساب، إلا أن الشركات المتعاملة في السوق المحلي تضع حد أدنى على حسب حجم الشركة وهل تعتمد على نشاط السمسرة فقط أم هناك نشاطات أخرى تعتمد عليها.

لذلك تميل الشركات ذات الحجم الكبير في السوق المحلي إلى زيادة الحد الأدنى لفتح الحساب بها حتى لا يتم إرهاق موظفي الشركة مع عملاء صغار لفتح محافظ استثمارية صغيرة.

من هم أقل من 18 عامًا

وخلال بداية العام الحالي صرحت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها أجازت للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية،

وحدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على 40 ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.

ويذكر أن الحسابات التي تفتح لعملاء تحت سن 18 عام يوجد عليها وصي بالغ، هو من يقوم بإدارة الحساب والموافقة على عمليات البيع الشراء، بما قد يسمح لصاحب الحساب تخطي الحد الأقصى المحدد المذكور.

7. تحميل تطبيق أو منصة التداول

توفر الشركة غالبًا تطبيق أو موقع إلكتروني لعرض الأسهم وتنفيذ أوامر البيع والشراء.

8. بدء التداول والتجربة

بعد تفعيل الحساب، يمكنك متابعة السوق، تنفيذ عمليات الشراء والبيع، وتكوين محفظتك الاستثمارية.