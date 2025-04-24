انخفاض البطاطس .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الملوخية، والخيار، والباذنجان البلدي، والجوافة، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، والفلفل، واليوسفي، والليمون البلدي، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و 7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16و26 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 21 و37 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 60 و75 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.