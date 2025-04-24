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ارتفاع الجمبري والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:03 ص الخميس 24 أبريل 2025

سمك البلطي

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار المكرونة سويسي، و السبيط والكاليماري، والجمبري الصغير، والسمك البوري، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و350 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 110 و140 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

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البلطي السبيط الكاليماري الجمبري السمك البوري
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