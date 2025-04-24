بعد خسائر أمس.. زيادة طفيفة في سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية اليوم في مصر

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 3 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3169 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4074 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4753 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5432 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38020 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54320 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 168935 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 271600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.19% إلى نحو 3327 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.