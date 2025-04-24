

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5432 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4753 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4074 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3169 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2263 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 168937 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38020 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.90% إلى نحو 3282 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.