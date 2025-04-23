"يكلفنا ملايين الدولارات".. سام ألتمان يحذر من الحديث المهذب مع "ChatGPT"

كتبت- آية محمد:

كشف سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي" أن المستخدمين الذين يتفاعلون بلطف مع " ChatGpt" يكلفون الشركة ملايين الدولارات سنويًا، بحسب "اقتصاد الشرق مع بلومبيرج".

وجاء ذلك في رده على سؤال طُرح عبر منصة "إكس"، حيث سأله أحد المستخدمين: " كم من المال خسرته شركة أوبن أيه آي" في تكاليف الكهرباء بسبب قول الناس "من فضلك" و"شكرًا" لنماذج الشركة؟".

وأجاب ألتمان "عشرات الملايين من الدولارات"، وأكد أنه رغم الفاتورة الباهظة فإن تلك الأموال أنفقت في المكان الصحيح، كما لمح إلى أن الرقم قد يكون أكبر مما ذكره.

وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا يعد أمر بسيط، فالشركات التي تطور نماذج قادرة على فهم اللغة أو التعرف على الصور تعتمد على كميات ضخمة من البيانات وأجهزة بالغة القوة مثل وحدات معالجة الرسومات "GPU" أو غيرها من الرقائق عالية الأداء.

وتستهلك هذه العملية كميات كبيرة من الكهرباء، حيث قد يتطلب تدريب نموذج ضخم مثل " ChatGpt" مئات الميجاواط في الساعة.

ولا يتوقف الأمر عند الكهرباء فقط بل إن حرارة الأجهزة أثناء التدريب تتطلب أنظمة تبريد معقدة تستهلك طاقة تقارب طاقة الحوسبة نفسها.

وعلى الرغم من ذلك يرى بعض الخبراء أن استخدام لغة مهذبة مع الذكاء الاصطناعي وفق مجلة "فوربس" قد يسهم في تحسين جودة المخرجات.

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