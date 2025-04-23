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بدء صرف رواتب شهر أبريل لكافة العاملين بالحكومة من اليوم

02:25 م الأربعاء 23 أبريل 2025

صرف رواتب العاملين

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كتبت- منال المصري:

بدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل الحالي 2025، من اليوم للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وفق بيان لها اليوم.

وسيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من 23 أبريل، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأخذت وزارة المالية فى اعتبارها أيام الأجازات والعطلات الرسمية للتيسير على المواطنين.

وأهابت المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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صرف رواتب العاملين وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل
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