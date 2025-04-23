بعد خرق قواعد مكافحة الاحتكار.. الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة على "آبل" و"ميتا"

كتبت- آية محمد:

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، غرامات بمئات ملايين اليوروهات والدولارات على شركتي "آبل" و"ميتا"، بسبب انتهاكهما لقوانين المنافسة الرقمية في التكتل، بحسب "CNBCعربية".

وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد، إنها فرضت غرامة قدرها 500 مليون يورو "571 مليون دولار" على شركة "أبل"، و200 مليون يورو "228.4 مليون دولار" على شركة "ميتا"، بسبب مخالفات لقانون الأسواق الرقمية.

وأوضح مسؤولون في الاتحاد أن "آبل" أخفقت في الالتزام بما يُعرف بـ"الالتزامات المناهضة للتقييد" المنصوص عليها في القانون، والتي تُلزم الشركة بالسماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بحرية حول العروض البديلة المتاحة خارج متجر التطبيقات الخاص بها.

وقد أمرت المفوضية الأوروبية الشركة بإزالة القيود التقنية والتجارية التي تعيق ذلك، والامتناع عن تكرار هذا السلوك غير المتوافق مستقبلًا.

أما في ما يخص "ميتا"، فقد وجدت المفوضية الأوروبية أن الشركة خرقت القانون عندما فرضت على المستخدمين إما الموافقة على مشاركة بياناتهم أو دفع رسوم مقابل استخدام خدمتي "فيسبوك" و"إنستغرام" دون إعلانات، وذلك بعد طرح الشركة نموذج الاشتراك المدفوع في نوفمبر2023.