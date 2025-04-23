مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب

كتبت - دينا كرم:

قال واصف أمين، رئيس شعبة الذهب بإتحاد الصناعات، إن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب عالميًا ترجع في الأساس إلى التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين صناعيين في العالم، مؤكدًا أن أي تهدئة في الصراع التجاري بينهما من شأنها أن تخفض الأسعار عالميًا بالتالي تراجعها في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن التصريحات الهجومية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كانت من العوامل التي ساهمت في الارتفاع الكبير بأسعار الذهب عالميًا، وبالتالي في السوق المحلي أيضًا، وذلك لأننا نتأثر تأثير مباشر بالبورصات العالمية.

وأشار واصف إلى أن الإجابة عن سؤال "هل الوقت مناسب للشراء؟" أمرًا صعبًا، مشيرًا إلى أن الغموض يسيطر على المشهد، حتى بالنسبة للعاملين في القطاع.

وأضاف ، أن " ولاد المهنة مشهدوش الاتفاعات الكبيرة دي يعني حتى محلات الدهب لما بتبيع مش عارفه تبيعه يعني بيييجي عليها بخسارة"

وأوضح أن من يشتري الذهب بغرض الاستثمار طويل الأجل لا يمثل له الارتفاعات مشكلة كبيرة، لكن من يهدف إلى الربح السريع أو الاستثمار قصير الأجل، فهو من يتحمل المخاطرة الأكبر.

وفيما يتعلق بأفضل أشكال شراء الذهب، نصح واصف المواطنين باقتناء ما يمكن التزين به وفي الوقت نفسه يعد استثمارًا.

ونصح بشراء المشغولات المصرية، نظرًا لانخفاض مصنعيتها، التي أصبحت قريبة للغاية من مصنعية الجنيه والسبائك.

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