تعرف على أنظمة دفع فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد

كتبت- آية محمد:

أرسلت الشركة المصرية للاتصالات "وي" رسائل نصية إلى عدد من عملائها لتنبيههم باقتراب موعد سداد فاتورة الخط الأرضي، وذلك لضمان استمرار الخدمة وتفادي انقطاعها.

وتوفر الشركة أنظمة دفع متعددة للفاتورة وذلك لتناسب احتياجات العملاء المختلفة، حيث يمكن للعملاء اختيار السداد شهريًا، أو ربع سنويًا، أو سنويًا.

كما تتيح العديد من طرق الدفع الإلكترونية والتقليدية، مما يمنح العملاء مرونة في اختيار الطريقة الأنسب لهم.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أنظمة دفع فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد المتاحة:

النظام الشهري

دفع الفاتورة: يتم بشكل شهري.

فترة السماح: تبلغ 20 يومًا في حال التأخر عن الدفع.

بعد انتهاء فترة السماح: يتم تحويل خط التليفون الأرضي لخدمة استقبال المكالمات لمدة 7 أيام.

وبمجرد انتهاء تلك الفترة يتم إيقاف الخط مؤقتًا حتى يتم دفع الفاتورة.

النظام الربع سنوي

دفع الفاتورة: كل ثلاثة أشهر.

فترة السماح: تبلغ 3 أيام بعد الموعد المحدد للدفع ويتم خلالها تحويل الخط الأرضي إلى وضع استقبال المكالمات.

عند تجاوز فترة السماح: إيقاف الخط مؤقتا حتى يتم دفع الفاتورة.

النظام السنوي

دفع الفاتورة: يتم بشكل سنوي.

فترة السماح: تبلغ 7 أيام بعد الموعد المحدد للدفع ويتم خلالها تحويل الخط الأرضي إلى وضع الاستقبال.

بعد تجاوز فترة السماح: يتم إيقاف الخط مؤقتًا حتى يتم دفع الفاتورة.

طرق الدفع

تقدم المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد الفواتير، منها:

- الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة الرسمي أو من خلال تطبيق My WE.

- مراكز شركة المصرية للاتصالات "السنترالات".

- ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

- مكاتب البريد المصري.

- خدمات "فودافون كاش، وفوري، واتصالات كاش، وأورنج كاش، ووي باي، وماكينات شركة سداد، وBee، وخدماتي، وأمان، والأهلي ممكن، ومصاري".

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